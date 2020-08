Lider wygrał w Nowej Soli, ale styl nie cieszy

Pierwsza połowa była senna, choć to gospodarze mieli dwie doskonałe sytuacje do zdobycia goli. W 36 minucie sędzia odgwizdał faul na Bartoszu Kasiku, a Andrzej Pawłowski po rzucie karnym zdobył gola dla Ilanki. Po zmianie stron gospodarze ruszyli do ataków. W 65 minucie po błędzie bramkarza Ilanki Michała Hoffmanna, do siatki trafił Szymon Ajryś. Siedem minut później gola zdobyli goście, gdy bramkarza Alana Stankiewicza pokonał Kosei Iwao. W 86 minucie ten sam zawodnik nie wykorzystał rzutu karnego, ale i tak Ilanka cieszyła się z wygranej:

Minorowe nastroje w Arce Nowa Sól, bo przynajmniej remis był na wyciągnięcie ręki: