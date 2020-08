W wojskowym szpitalu oddali cześć bohaterom

Co najmniej kilka powodów do świętowania miał 105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach. To obchody Dnia Wojska Polskiego i „Cudu nad Wisłą”, czyli Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Była to też okazja do oddania hołdu lekarzom-powstańcom warszawskim, z których dwóch budowało żarski szpital.