Mamy nominacje w prestiżowym festiwalu

Komisja selekcyjna wskazała do udziału w przeglądzie festiwalowym reportaż Cezarego Galka „Kurierzy„. To opowieść o młodych działaczach Solidarności, którzy przy okazji górskich wędrówek szmuglowali do Polski zakazane przez peerelowskie władze wydawnictwa. Ich inspiracją były słowa Jana Pawła II wygłoszone podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny i opowieści legendarnych kurierów tatrzańskich z czasów II wojny światowej.

Podczas festiwalu zaprezentowane zostaną także trzy dokumenty Kamila Hypkiego przygotowane z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. „Piekielna Ziemia” opowiada o dramatycznych wspomnieniach z Ravensbrück. W nagraniach do audycji wzięła udział m.in. kpt. Joanna Kiąca-Fryczkowska, w czasie Powstania Warszawskiego łączniczka AK, później więźniarka Ravensbrück i Bergen Belsen. Nagrania do audycji odbyły się podczas wizyty na terenie byłego hitlerowskiego obozu śmierci. „Sześciu z Żagania” to z kolei historia polskich lotników, którzy brali udział w słynnej „Wielkiej ucieczce” z niemieckiego Stalagu Luft 3 w Żaganiu w marcu 1944 roku. Wszyscy zostali złapani i rozstrzelani na osobisty rozkaz Hitlera. Natomiast „Zbąszyń 1938” opowiada o kilku tysiącach Żydów z polskimi paszportami, którzy w październiku 1938 roku zostali deportowani z III Rzeszy w ramach „Polenaktion”. Trafili do polskiego Zbąszynia.

Organizowany w Gdyni Festiwal „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” to przegląd filmów dokumentalnych i fabularnych oraz audycji radiowych poświęconych najnowszej historii Polski. Towarzyszą im dyskusje świadków historii i publicystów, koncerty, widowiska muzyczne, warsztaty teatralne oraz prezentacje nowości wydawniczych.