Otwarto Muzeum Józefa Piłsudskiego

Józef Piłsudski miał największy udział w zwycięstwie w wojnie z bolszewikami w 1920 r.; on uformował i umocnił granice II Rzeczpospolitej - mówił w piątek, w przededniu 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości otwarcia Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Po niespełna 4 latach od wmurowania kamienia węgielnego w piątek w Sulejówku koło Warszawy odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Józefa Piłsudskiego. W ceremonii uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Robert Supeł, przedstawiciele Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego, samorządowcy.

Uroczystość rozpoczął przejazd kawalerii konnej pod dowództwem rotmistrza Adama Sujeckiego. Przejazdowi towarzyszyła pieśń I Brygady Legionów Polskich grana na harmonijce ustnej przez Bartłomieja Łęczyckiego; następnie odegrano hymn państwowy.

Prezydent ocenił, że marszałek Józef Piłsudski był jednym z największych Polaków w historii i największym Polakiem, obok papieża Jana Pawła II, w XX wieku. Przypomniał, że to Piłsudski jest twórcą legionów, polskiego wojska i to on zwyciężył w 1920 r. w wojnie z bolszewikami.

Muzeum zostało otwarte 14 sierpnia, w przeddzień 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Regularną, biletowaną działalność instytucja rozpocznie 11 listopada. 15 i 16 sierpnia zorganizowane zostaną dni otwarte, podczas których zwiedzający będą mogli bezpłatnie zobaczyć wystawę stałą Muzeum i dworek Milusin. Wizyta będzie możliwa jedynie po uprzedniej rejestracji, prowadzonej na stronie muzeumpilsudski.pl.

Placówka została w całości sfinansowana z programu rządowego oraz ze środków MKiDN.