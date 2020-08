MON dziękuje szefowi oddziału dla osób z COVID-19

Szpital w Żaganiu został przekształcony w jednoimienną placówkę do walki z koronawirusem w marcu tego roku i tak funkcjonował do czerwca. Na czele zespołu stanął internista, specjalista chorób płuc i medycyny lotniczej, na co dzień ordynator oddziału pulmunologii – ppłk rez. lek. Damian Hyla:

W placówce przebywali zarówno zarażeni koronawirusem Polacy, osoby z Ukrainy, jak i amerykańscy żołnierze stacjonujący w okolicach Żagania.

W czerwcu, decyzją wojewody lubuskiego, lecznica powróciła do normalnego funkcjonowania. Jest to filia 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach.