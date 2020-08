Co roku chętnych jest coraz więcej, nawet około setki. Kładą się na trawie, za miastem, i wspólnie z Jackiem Patką, żagańskim pasjonatem astronomii patrzą w kosmos:

A jest to widowiskowe zjawisko, dlatego Jacek Patka zachęca, by wziąć koc lub leżak, coś do picia, ciepło się ubrać i przygotować się na wspólne badanie Wszechświata i liczenie perseidów:

Początek o godz. 21 pod Muzeum Jeńców Wojennych w Żaganiu. Najwytrwalsi wracają do domów nawet o trzeciej nad ranem.