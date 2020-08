Wicemarszałek był w pracy. Teraz urzędnicy obawiają się o zdrowie

„To jest skandal, że wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki który uczestniczył w szkoleniu radnych i przebywał tam jak mówią świadkowie około 4-5 godzin przyszedł wczoraj i dziś do pracy. Nagle w trybie pilnym został wezwany do sanepidu. Przecież w przypadku pozytywnego wyniku badania, przez tego wicemarszałka cały urząd pójdzie na kwarantannę.” – napisał do nas jeden z pracowników urzędu marszałkowskiego.