W Cigacicach wyjątkowy projekt muzyczny

To nie lada gratka dla fanów muzyki i natury! W sobotę w Cigacicach odbędzie się koncert "Dźwiękowy szlak Odry". To muzyczny projekt Michała Zygmunta, który przez cztery miesiące płynął Odrą. Artysta przy pomocy profesjonalnych mikrofonów oraz hydrofonów stworzył dźwiękową mapę rzeki. W tym czasie nagrywał dzwięki natury, ale także te industrialne. Nagrania te stały się podstawą do stworzenia oryginalnej płyty.