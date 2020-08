Rząd Libanu podał się do dymisji

Upadek gabinetu Diaba zapowiadały wcześniej w poniedziałek media, po złożeniu rezygnacji z urzędu przez czterech szefów resortów w związku z falą protestów, która ogarnęła Bejrut po wybuchu w tamtejszym porcie.

Gdy Diab informował o dymisji rządu w wystąpieniu telewizyjnym, w centrum stolicy Libanu trwały nadal zamieszki; demonstracji rzucali kamieniami i petardami w siły bezpieczeństwa, które odpowiedziały gazem łzawiącym.

Protestujący domagają się wymiany całej klasy politycznej Libanu, włącznie z parlamentarzystami.

Gabinet Diaba powstał 21 stycznia, po dymisji poprzedniego rządu, do której doprowadziła również fala protestów. Do jej zamarcia na pewien czas przyczyniła się pandemia koronawirusa, ale po wybuchu w Bejrucie demonstranci wyszli ponownie na ulice. Libańczycy oskarżają bowiem władze zarówno o to, że ich nieudolność i korupcja doprowadziły do tej tragedii, jak i o to, że nie potrafiły właściwie zareagować na katastrofę.

AFP przypomina, że sześć dni po eksplozji rząd nadal nie zdołał wyjaśnić, dlaczego 2750 ton saletry amonowej (azotanu amonu), które eksplodowały, przechowywano od sześciu lat w centrum miasta.

Poprzedni rząd podał się do dymisji pod koniec października 2019 roku. Liban to jedno z najbardziej zadłużonych państw na świecie – dług przekracza 150 proc. PKB. Kraj zmaga się z trudnościami finansowymi. Bezrobocie wśród osób poniżej 35. roku życia wynosi 37 proc., a według Banku Światowego około 30 proc. mieszkańców Libanu żyje poniżej granicy ubóstwa.

Sytuację Libańczyków pogorszyła znacznie epidemia koronawirusa, a teraz, gdy na skutek eksplozji blisko 300 tys. osób znalazło się bez dachu nad głową, w kraju może też zabraknąć żywności.

Wspólnota międzynarodowa ogłosiła po telekonferencji na temat sytuacji Libanu, zorganizowanej w niedzielę przez Francję i ONZ, że nie ma zaufania do władz tego kraju i jej pomoc finansowa warta 252,7 mln euro zostanie przekazana bezpośrednio mieszkańcom Libanu.