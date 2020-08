Kino po raz piąty zawitało w Górzykowie!

Lubuskie winnice otwierają swoje podwoje. Niektóre z nich są dostępne każdego dnia, inne odsłaniają swoje tajemnice raz do roku. Tak było w przypadku Winnicy w Ogrodzie, która mieści się w Cigacicach pod Zieloną Górą. Latem organizowane jest tu kino plenerowe pod chmurką.

– To już piąta edycja tej imprezy, która zyskała już swoich stałych bywalców – mówi właścicielka winnicy Anna Macewicz, której największą pasją jest ogród. Jak dodaje inicjatorka wydarzenia, to szansa by spotkać się z winiarzami, spróbować lokalnych trunków , ale także spędzić miło czas na powietrzu.

Tomasz Furtak, dyrektor Sulechowskiego Domu Kultury dodaje, że takie wydarzenia dają szansę zapoznania się z tradycjami winiarskimi, ale jest to także szansa obcowania z kulturą.

Miłość do wina i winorośli udzieliła się całej rodzinie. Tomasz Macewicz, syn właścicieli jest młodszym winiarzem. Specjalizuje się w winach białych i różowych.

Jak dodaje w rozmowie z Radiem Zachód lokalne wina, produkowane na Ziemiach Lubuskich, zyskują coraz szersze grono amatorów. Poprawił się także klimat. Lata są ciepłe, co sprzyja tradycjom winiarskim, ale najważniejsze jest zdobyte doświadczenie.

Winiarz i właściciel winnicy Bogdan Macewicz uważa, że lubuscy winiarze powinni wrócić do dawnych tradycji, z których słynęły te tereny. Klimat i kwasowość produktu finalnego, zdaniem eksperta, to idealna baza by produkować wina musujące metodą szampańską. Aby uzyskać wyraziste bąbelki w trunku, wino musi przejść wtórną fermentację.

