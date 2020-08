W Żarach powstanie mural. Będzie się znajdował na ścianach prowadzących do tunelu i w samym tunelu, przez który przechodzi ulica Wincentego Witosa. W tej chwili ulica jest zamknięta, bo przebudowywane jest skrzyżowanie z sąsiednią ulicą Kujawską, ale gdy tylko to będzie możliwe, to pojawią się twórcy muralu.