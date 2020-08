W Lubuskiem dziś nawet 34 stopnie!

Małgorzata Tomczuk, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że będzie to bardzo dobra pogoda do spędzania urlopu. Prognozuje, że na Suwalszczyźnie, nad morzem i na terenach podgórskich temperatura wyniesie 25-26 stopni Celsjusza. W centrum kraju termometry pokażą ok 30 stopni Celsjusza, a na zachodzie ok. 32 stopni Celsjusza.

W wielu miejscach Polski możliwe są dziś również przelotne deszcze i burze. W poniedziałek temperatury powyżej 30 stopni są prognozowane na zachodzie kraju.