Uczniowie wrócą do szkół od września

Minister edukacji Dariusz Piontkowski powiedział, że nie ma przeszkód, żeby od 1 września, większość szkół rozpoczęła pracę w takiej formie jak przed pandemią. Mają w nich jednak obowiązywać szczególne zasady higieny osobistej. „Czyli mycia rąk przy wejściu do szkoły. Przy posiłkach, przed posiłkami” -powiedział minister.

Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie znają już te zasady. W większości obowiązywały one przed wakacjami po poluzowaniu obostrzeń, kiedy do szkół mogły już przyjść najmłodsze dzieci. „Te kilka stron wytycznych nie jest jakąś rewolucją. To są zasady, które częściowo obowiązywały jeszcze przed wakacjami” – zaznacza Dariusz Piontkowski.

Jeżeli na danym terenie zwiększy się ryzyko zakażania koronawirusem, to dyrektor po konsultacji z sanepidem, będzie mógł częściowo lub w całości przenieść naukę do Internetu. Sytuacje, w których będzie mógł to zrobić, będą opisane w oddzielnych dokumentach.