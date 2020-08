Beton założycielski

Katolicy wierzą w grzech pierworodny, a rytuał chrztu uprawiany jest przez większość Polaków. Także tych mało wierzących. Jest bowiem w przychodzeniu na świat tajemnica, którą w ten lub inny sposób próbujemy uczynić początkiem drogi życiowej. Wybieramy zatem imię, a pośrednio patrona, który gdzieś z nadświatów sprawuje opiekę nad rozpoczynającym życiową wędrówkę.

Obyczaj sięgania do korzeni, do boskiego początku drogi dotyczy także państw i miast. Rzym ma swojego Romulusa i wilczycę. Polska trzech braci i białego orła, który uwił gniazdo na dębie. A kogo ma Zielona Góra? Jak daleko chcemy sięgać w głąb historycznej studni, aby zobaczyć w ciemnej wodzie minionych dziejów swoje współczesne odbicie? Jednym starczy do Beuchelta albo co najwyżej do Starego Fryca, a inni sięgają dalej, do Henryka Brodatego.