Muzyka w Raju 2020

Zaplanowana na ten rok XVIII edycja festiwalu „Muzyka w Raju” została przełożona na rok 2021. Jednak twórcy tego niezwykłego wydarzenia muzycznego odbywającego się od roku 2003 w pocysterskim klasztorze w Gościkowie-Paradyżu, a od ubiegłego lata także w innych miejscowościach Ziemi Lubuskiej, postanowili zaproponować słuchaczom powrót do koncertów, które miały miejsce na festiwalu w ostatnich latach.

Od pewnego czasu festiwal jest niemal w całości dokumentowany w wielokamerowym zapisie video. Tylko niewielkie fragmenty bardzo bogatego festiwalowego archiwum zostały dotąd udostępnione widzom i słuchaczom. Pandemia spowodowała, że sięgnięcie po koncerty, które nie zostały do tej pory opracowane okazał się z jednej strony, koniecznością, ale z drugiej, znakomitą okazją, by ponownie posłuchać i obejrzeć znakomite koncerty, których bezpośrednimi świadkami były jedynie osoby obecne w Paradyżu.

Spośród blisko 150 koncertów, które zostały nagrane, organizatorzy festiwalu wybrali około 20, które zostały po raz pierwszy od czasu rejestracji zmontowane i przygotowane do publicznej prezentacji. Dominują wśród nich programy barokowe, ale nie brak też muzyki renesansowej, średniowiecznej i wczesno-klasycznej. Wszystkie filmy w tej postaci, w jakiej zostaną wyemitowane, nie były nigdy wcześniej prezentowane.

Każdego dnia między 7 a 23 sierpnia, filmy będą premierowo i jednorazowo emitowane w Internecie na festiwalowym kanale Youtube. Szczegółowy plan emisji znajdzie się na stronie internetowej festiwalu: www.muzykawraju.pl. i poniżej.

To jednak nie wszystko, ponieważ wspólnie z wieloma partnerami na terenie Ziemi Lubuskiej, a także w wybranych miejscowościach Wielkopolski i Dolnego Śląska, odbędą projekcje festiwalowych filmów z udziałem publiczności. Można powiedzieć, że pomimo niesprzyjających okoliczności, zasięg festiwalu będzie większy niż kiedykolwiek wcześniej.

PROGRAM:

7 sierpnia (piątek)

Streaming

Godz. 20:00

Program: Kore, Teo, Aira Z gambą na podbój

Projekcja 1

Miejscowość: Żagań

Miejsce projekcji: Pałac

Partner: Żagański Pałac Kultury

Godzina: 18:00

Program: Teo, Aria, Kore, Z gamba na podbój

Projekcja 2

Miejscowość: Gubin

Miejsce projekcji: Sala GDK

Partner: Gubiński Dom Kultury

Godzina: 18:00

Program: Aira, Teo Kore Z gambą na podbój

Projekcja 3

Miejscowość: Iłowa Żagańska

Miejsce projekcji: Biblioteka Kultury

Partner: Biblioteka Kultury

Godzina: 18:00

Program: Kore Oswajanie kozła

Projekcja 4

Miejscowość: Międzyrzecz

Miejsce projekcji:

Partner: MOK Międzyrzecz

Godzina: 19:00

Program: Kore Oswajanie kozła

Projekcja 5

Miejscowość: Głogów

Miejsce projekcji: Muzeum Archeologiczno-Historyczne

Partner: Muzeum Archeologiczno-Historyczne

Godzina: 19:00

Program: Aira, Kore Pasakalie

Projekcja 6

Miejscowość: Dzierżoniów

Miejsce projekcji: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

Partner: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

Godzina: 19:00

Program: Aira, Kore Pasakalie

Projekcja 7

Miejscowość: Słubice

Miejsce projekcji: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury

Partner: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury

Godzina: 19:00

Program: Kore Oswajanie kozła

Projekcja 8

Miejscowość: Żagań

Miejsce projekcji: Pałac

Partner: Żagański Pałac Kultury

Godzina: 19:30

Program: Brouillamini Fletowa podróż

Projekcja 9

Miejscowość: Zabór

Miejsce projekcji: Lubuskie Centrum Winiarstwa (LCW)

Godzina: 19.00 rozpoczęcie prezentacji winiarskiej, godzina 20.00 rozpoczęcie koncertu

Program: Kore Oswajanie kozła

Projekcja 10

Miejscowość: Głogów

Miejsce projekcji:

Partner: Muzeum Archeologiczno-Historyczne

Godzina: 20:30

Program:Brouillamini, Fletowa podróż

Projekcja 11

Miejscowość: Kościan

Miejsce projekcji: Kościański Ośrodek Kultury

Godzina: 21:00

Program:Barokowe oswajanie kozła

8 sierpnia (sobota)

Streaming

Godz. 20:00

Program: Brouillamini Muzyka angielska

Projekcja 1

Miejscowość: Międzyrzecz

Miejsce projekcji: MOK

Partner: MOK Międzyrzecz

Godzina: 16:00

Program: Aira, Kore Pasakalie

Projekcja 2

Miejscowość: Żagań

Miejsce projekcji: Pałac

Partner: Żagański Pałac Kultury

Godzina: 18:00

Program: Kore Oswajanie kozła

Projekcja 3

Miejscowość: Żagań

Miejsce projekcji: Pałac

Partner: Żagański Pałac Kultury

Godzina: 19:30

Program: Aira, Kore Pasakalie

Projekcja 4

Miejscowość: Pszczew

Miejsce projekcji: Kościół pw. św. Marii Magdaleny

Godzina:

Program: Barokowe oswajanie kozła

Projekcja 5

Miejscowość: Zabór

Miejsce projekcji: Lubuskie Centrum Winiarstwa (LCW)

Partner: Lubuskie Centrum Winiarstwa (LCW)

Godzina: 19.00 rozpoczęcie prezentacji winiarskiej, godzina 20.00 rozpoczęcie koncertu

Program: Aira, Kore Pasakalie

Projekcja 6

Miejscowość: Oborniki Wielkopolskie

Miejsce projekcji: Obornicki Ośrodek Kultury

Partner: Obornicki Ośrodek Kultury

Godzina: 21:00

Program: Teo, Kore z gambą na podbój

9 sierpnia (niedziela)

Streaming

Godz. 20:00

Program: Yukie, Jesenka, Kore M.Sobieska w Rzymie

Projekcja 1

Miejscowość: Ochla

Miejsce projekcji: Muzeum Etnograficzne w Ochli, w Oborze z Chotkowa przy Niedzieli na Kamiennej

Partner: Muzeum Etnograficzne w Ochli

Godzina: 12:00

Program: Aira, Kore Pasakalie

Projekcja 2

Miejscowość: Zbąszyń

Miejsce projekcji: Zbąszyńskie Centrum Kultury

Partner: Zbąszyńskie Centrum Kultury

Godzina: 18:00

Program: Teo, Aira, Kore Z gambą na podbój

Projekcja 3

Miejscowość: Przytoczna

Miejsce projekcji: GOK

Godzina: 18:15

Program: Kore, Oswajanie kozła

Projekcja 4

Miejscowość: Zabór

Miejsce projekcji: Lubuskie Centrum Winiarstwa (LCW)

Godzina: 19.00 rozpoczęcie prezentacji winiarskiej, godzina 20.00 rozpoczęcie koncertu

Program: Brouillamini, Angielska muzyka

Projekcja 5

Miejscowość: Żagań

Miejsce projekcji: Kościół pw. Nawiedzenia NMP

Partner: Parafia pw. Nawiedzenia NMP

Godzina: 20:30

Program: La Morra, Piotr z Grudziąca

10 sierpnia (poniedziałek)

Streaming

Godz. 20:00

Program: Teo, Andrea Przekształcenia

Projekcja 1

Miejscowość: Letnica

Miejsce projekcji: Zbór w Letnicy

Partner: Gmina Świdnica

Godzina: 18:00

Program: Aira, Kore Pasakalie

Projekcja 2

Miejscowość: Stary Kisielin

Miejsce projekcji: Zielonogórski Ośrodek Kultury (ZOK)

Partner: ZOK Stary Kisielin

Godzina: 19:00

Program: Aira, Kore Pasakalie

Projekcja 3

Miejscowość: Słubice

Miejsce projekcji: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury

Partner: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury

Godzina: 19:00

Program: Teo, Kore Graun

Projekcja 4

Miejscowość: Letnica

Miejsce projekcji: Zbór w Letnicy

Partner: Gmina Świdnica

Godzina: 19:30

Program: Teo, Andrea Bach

11 sierpnia (wtorek)

Streaming

Godz. 20:00

Program: Marianna solo

Projekcja 1

Miejscowość: Letnica

Miejsce projekcji: Zbór w Letnicy

Partner: Gmina Świdnica

Godzina: 18:00

Program: Brouillamini, Angielska muzyka

Projekcja 2

Miejscowość: Stary Kisielin

Miejsce projekcji: Zielonogórski Ośrodek Kultury (ZOK)

Partner: ZOK Stary Kisielin

Godzina: 19:00

Program: Brouillamini, Angielska muzyka

Projekcja 3

Miejscowość: Zielona Góra

Miejsce projekcji: Piekarnia Cichej Kobiety

Partner: Piekarnia Cichej Kobiety

Godzina: 19:00

Program: Brouillamini podróż po XVII wiecznej Europie

Projekcja 4

Miejscowość: Jasień

Miejsce projekcji: Sala MGOK

Partner: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu

Godzina: 18:00

Program: Aira, Kore Pasakalie

Projekcja 5

Miejsce projekcji: Zbór w Letnicy

Partner: Gmina Świdnica

Miejsce projekcji:

Godzina: 19:30

Program: Aira, Marianna, Kompozytorka

12 sierpnia (środa)

Streaming

Godz. 20:00

Program: Les Polysolistes, Charpentier

Projekcja 1

Miejscowość: Zbąszyń

Miejsce projekcji: Zbąszyńskie Centrum Kultury

Partner: Zbąszyńskie Centrum Kultury

Godzina: 18:00

Program: Brouillamini Fletowa podróż

Projekcja 2

Miejscowość:Filharmonia Gorzowska

Miejsce projekcji:

Godzina: 18:00

Program: Teo, Aira, Kore

Projekcja 3

Miejscowość: Zielona Góra

Miejsce projekcji: Piekarnia Cichej Kobiety

Partner: Piekarnia Cichej Kobiety

Godzina: 19:00

Program: Aira, Kore , Pasakalie

Projekcja 4

Miejscowość: Żary

Miejsce projekcji: Sala Widowiskowa LUNA

Partner: Żarski Dom Kultury

Godzina: 19:00

Program: Mozart, Eybler, Kore

Projekcja 5

Miejscowość: Dzierżoniów

Miejsce projekcji: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

Partner: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

Godzina: 19:00

Program: Teo, Aira, Kore Z gambą na podbój

Projekcja 6

Miejscowość: Krosno Odrzańskie

Miejsce projekcji:

Partner: CAK Zamek

Godzina: 19:30

Program: Kore Oswajanie kozła

Projekcja 7

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Miejsce projekcji: Filharmonia Gorzowska

Godzina: 20:00

Program: Aira , Marianna

13 sierpnia (czwartek)

Streaming

Godz. 20:00

Program: Aira, Marianna Kompozytorka

Projekcja 1

Miejscowość: Jasień

Miejsce projekcji: Sala MGOK

Partner: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu

Godzina: 18:00

Program: Teo, Aira, Kore Z gambą na podbój

Projekcja 2

Miejscowość: Grodzisk Wielkopolski

Miejsce projekcji: Centrum Kultury „Rondo”

Partner: Centrum Kultury „Rondo”

Godzina: 18:00

Program: Kore, Oswajanie kozła

Projekcja 3

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Miejsce projekcji: Filharmonia Gorzowska

Godzina: 18:00

Program: Kore, Mozart

Projekcja 4

Miejscowość: Żary

Miejsce projekcji: Sala Widowiskowa LUNA

Partner: Żarski Dom Kultury

Godzina: 19:00

Program: Aira, Kore, Pasakalie

Projekcja 5

Miejscowość: Dzierżoniów

Miejsce projekcji: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

Partner: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

Godzina: 19:00

Program: Kore, Mozart, Eybler

Projekcja 6

Miejscowość: Zielona Góra

Miejsce projekcji: Galeria BWA

Partner: BWA Zielona Góra

Godzina: 19:00

Program: Ch.Deslignes L’Exote

Projekcja 7

Miejscowość: Szamotuły

Miejsce projekcji:

Partner: Szamotulski Ośrodek Kultury

Godzina: 18:00

Program: Kore Oswajanie kozła

Projekcja 8

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Miejsce projekcji: Filharmonia Gorzowska

Godzina: 20:00

Program: Jesenka, Marcus

14 sierpnia (piątek)

Streaming

Godz. 20:00

Program: Brouillamini Podróż po XVII w. Europie

Projekcja 1

Miejscowość: Gubin

Miejsce projekcji: Sala GDK

Partner: Gubiński Dom Kultury

Godzina: 18:00

Program: Aira, Kore, Pasakalie

Projekcja 2

Miejscowość: Żary

Miejsce projekcji: Sala Widowiskowa LUNA

Partner: Żarski Dom Kultury

Godzina: 19:00

Program: Kore Oswajanie kozła

Projekcja 3

Miejscowość: Zielona Góra

Miejsce projekcji: Galeria BWA

Partner: BWA Zielona Góra

Godzina: 19:00

Program: Brouillamini Muzyka angielska

15 sierpnia (sobota)

Streaming

Godz. 20:00

Program: La Morra Piotr z Grudziądza

Projekcja 1

Miejscowość: Gaiki/Jerzmanowa

Miejsce projekcji: Sala wiejska w Gaikach

Partner: Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej

Godzina: 20:00

Program: Kore Oswajanie kozła

Projekcja 2

Miejscowość: Małomice

Miejsce projekcji: Scena plenerowa przy Zalewie

Partner: Małomicki Ośrodek Kultury

Godzina: 20:00

Program: Kore Oswajanie kozła

Projekcja 3

Miejscowość: Oborniki

Miejsce projekcji: Obornicki Ośrodek Kultury

Partner: Obornicki Ośrodek Kultury

Godzina: 21:00

Program: Kore, Aira, Pasakalie

16 sierpnia (niedziela)

Streaming

Godz. 20:00

Program: Kore, Aria Pasakalie

Projekcja 1

Miejscowość: Zbąszyń

Miejsce projekcji: Zbąszyńskie Centrum Kultury

Partner: Zbąszyńskie Centrum Kultury

Godzina: 18:00

Program: Aira, Kore Pasakalie

Projekcja 2

Miejscowość: Przytoczna

Miejsce projekcji: GOK

Godzina: 18:15

Program: Aira, Kore Pasakalie

17 sierpnia (poniedziałek)

Streaming

Godz. 20:00

Program: Les Polysolistes, Skargi i płacze

Projekcja 1

Miejscowość: Szprotawa

Miejsce projekcji: Szprotawski Dom Kultury

Partner: Szprotawski Dom Kultury

Godzina: 18:00

Program: Aira, Kore Pasakalie

Projekcja 2

Miejscowość: Stary Kisielin

Miejsce projekcji: ZOK

Partner: ZOK Stary Kisielin

Godzina: 19:00

Program: Jesenka i Marcus

18 sierpnia (wtorek)

Streaming

Godz. 20:00

Program: Ground Floor i śpiewacy, Gdy nowe mówi staremu etc.

Projekcja 1

Miejscowość: Jasień

Miejsce projekcji: Sala MGOK

Partner: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu

Godzina: 18:00

Program: Kore, Oswajanie kozła

Projekcja 2

Miejscowość: Szprotawa

Miejsce projekcji: Szprotawski Dom Kultury

Partner: Szprotawski Dom Kultury

Godzina: 18:00

Program: Teo, Aira Z gambą na podbój

Projekcja 3

Miejscowość: Zielona Góra

Miejsce projekcji: Piekarnia Cichej Kobiety

Partner: Piekarnia Cichej Kobiety

Godzina: 19:00

Program: Kore, Mozart, Eybler

19 sierpnia (środa)

Streaming

Godz. 20:00

Program: Kore, Mozart

Projekcja 1

Miejscowość: Zbąszyń

Miejsce projekcji: Zbąszyńskie Centrum Kultury

Partner: Zbąszyńskie Centrum Kultury

Godzina: 18:00

Program: Kore, Mozart, Eybler

Projekcja 2

Miejscowość: Szprotawa

Miejsce projekcji: Szprotawski Dom Kultury

Partner: Szprotawski Dom Kultury

Godzina: 18:00

Program: Kore Mozart Eybler

Projekcja 3

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Miejsce projekcji: Filharmonia Gorzowska

Godzina: 18:00

Program: Aira, Kore Pasakalie

Projekcja 4

Miejscowość: Zielona Góra

Miejsce projekcji: Piekarnia Cichej Kobiety

Partner: Piekarnia Cichej Kobiety

Godzina: 19:00

Program: Teo, Aira, Kore Z gambą na podbój

Projekcja 5

Miejscowość: Krosno Odrzańskie

Miejsce projekcji: CAK Zamek

Partner: CAK Zamek

Godzina: 19:30

Program:La Morra

Projekcja 6

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Miejsce projekcji: Filharmonia Gorzowska

Godzina: 20:00

Program: Teo, Andrea, Bach

Projekcja 7

Miejscowość: Krosno Odrzańskie

Miejsce projekcji: CAK Zamek

Partner: CAK Zamek

Godzina: 20:45

Program:Deslignes

20 sierpnia (czwartek)

Streaming

Godz. 20:00

Program: Jesenka Marcus Obligato

Projekcja 1

Miejscowość: Gubin

Miejsce projekcji: Sala GDK

Partner: Gubiński Dom Kultury

Godzina: 18:00

Program: Kore Oswajanie kozła

Projekcja 2

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Miejsce projekcji: Filharmonia Gorzowska

Godzina: 18:00

Program: Oswajanie kozła

Projekcja 3

Miejscowość: Szprotawa

Miejsce projekcji: Szprotawski Dom Kultury

Partner: Szprotawski Dom Kultury

Godzina: 18:00

Program: Teo, Andrea

Projekcja 4

Miejscowość: Grodzisk Wielkopolski

Miejsce projekcji: Centrum Kultury „Rondo”

Partner: Centrum Kultury „Rondo”

Godzina: 18:00

Program: Kore, Mozart, Eybler

Projekcja 5

Miejscowość: Sulechów

Miejsce projekcji:

Godzina: 19:00

Program: Kore Oswajanie kozła

Projekcja 6

Miejscowość: Dzierżoniów

Miejsce projekcji: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

Partner: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

Godzina: 19:00

Program: Brouillamini Fletowa podróż

Projekcja 7

Miejscowość: Szamotuły

Miejsce projekcji: Kino Halszka

Partner: Szamotulski Ośrodek Kultury

Godzina: 18:00

Program: Aira, Kore Pasakalie

Projekcja 8

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Miejsce projekcji: Filharmonia Gorzowska

Godzina: 20:00

Program: Deslignes

21 sierpnia (piątek)

Streaming

Godz. 20:00

Program:Kore, Yukie, Teatr muzyczny XVIII w Londynie

Projekcja 1

Miejscowość: Iłowa Żagańska

Miejsce projekcji:Biblioteka Kultury

Partner: Biblioteka Kultury

Godzina: 18:00

Program: Aira, Kore Pasakalie

Projekcja 2

Miejscowość: Szprotawa

Miejsce projekcji: Szprotawski Dom Kultury

Partner: Szprotawski Dom Kultury

Godzina: 18:00

Program: Aira, Marianna Kompozytorka

Projekcja 3

Miejscowość: Dzierżoniów

Miejsce projekcji: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

Partner: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

Godzina: 19:00

Program: Kore Oswajanie kozła

Projekcja 4

Miejscowość: Głogów

Miejsce projekcji: CAK Zamek

Godzina: 19:00

Program: La Morra Piotr z Grudziądza

Projekcja 5

Miejscowość: Brzeźnica

Miejsce projekcji: Kościół pw. św. Marii Magdaleny

Godzina: 20:00

Program:Kore Oswajanie kozła

Projekcja 6

Miejscowość: Głogów

Miejsce projekcji: CAK Zamek

Godzina: 20:30

Program: Deslignes

22 sierpnia (sobota)

Streaming

Godz. 20:00

Program:Christoph Deslignes

Projekcja 1

Miejscowość: Szprotawa

Miejsce projekcji: Szprotawski Dom Kultury

Partner: Szprotawski Dom Kultury

Godzina: 18:00

Program: Brouillamini, Podróż po XVII wiecznej Europie

Projekcja 2

Miejscowość: Poznań

Miejsce projekcji: Brama Poznania

Godzina: 20:00

Program: Kore Oswajanie kozła

Projekcja 3

Miejscowość: Żagań

Miejsce projekcji: Kościół pw. Nawiedzenia NMP

Partner: Parafia pw. Nawiedzenia NMP

Godzina: 20:30

Program: Les Polysolistes

Projekcja 4

Miejscowość: Oborniki Wielkopolskie

Miejsce projekcji: Obornicki Ośrodek Kultury

Partner: Obornicki Ośrodek Kultury

Godzina: 21:00

Program: Kore Oswajanie kozła

23 sierpnia (niedziela)

Streaming

Godz. 20:00

Program: Kore Oswajanie kozła

Projekcja 1

Miejscowość: Ochla

Miejsce projekcji: Muzeum Etnograficzne w Ochli

Partner: Muzeum Etnograficzne w Ochli

Godzina: 12.30

Program: Kore Oswajanie kozła

Projekcja 2

Miejscowość: Międzyrzecz

Miejsce projekcji: MOK

Partner: MOK Międzyrzecz

Godzina: 16:00

Program: Teo, Aira, Kore Z gambą na podbój

Projekcja 3

Miejscowość: Zbąszyń

Miejsce projekcji: Zbąszyńskie Centrum Kultury

Partner: Zbąszyńskie Centrum Kultury

Godzina: 18:00

Program: Kore Oswajanie kozła

Projekcja 4

Miejscowość: Szprotawa

Miejsce projekcji: Szprotawski Dom Kultury

Partner: Szprotawski Dom Kultury

Godzina: 18:00

Program: Kore Oswajanie kozła

Projekcja 5

Miejscowość: Świdnica

Miejsce projekcji: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza

Partner: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza

Godzina: 19:30

Program: Brouillamini Muzyka angielska

Projekcja 6

Miejscowość: Poznań

Miejsce projekcji: Brama Poznania

Godzina: 20:00

Program: Deslignes

Projekcja 7

Miejscowość: Świdnica

Miejsce projekcji: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza

Partner: Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza

Godzina: 21:00

Program: Deslignes