Była "Piosenka o mojej Warszawie", a teraz jest piosenka o Sulechowie. Nagrał ją Vito WS, czyli Witold Ostynowicz. To żołnierz 5. Lubuskiego Pułku Artylerii, z zamiłowania raper. Piosenka to tylko tło do teledysku, który będzie promował Sulechów w internecie.