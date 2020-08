Okazuje się, że termin na złożenie wniosków był bardzo krótki, a część przedsiębiorców nie miała możliwości by złożyć dokumenty i starać się tym samym o wsparcie. To spowodowało zgrzyt.

Łukasz Mejza, szef sejmikowego klubu Bezpartyjni Samorządowcy uważa, że podczas konkursu popełniono wiele błędów. Zdaniem porannego gościa Radia przedsiębiorcy będą musieli czekać na wsparcie nawet do września.

Rozmowa do odsłuchania na www.zachod.pl