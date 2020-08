Falubaz przed finałem MPPK: Jedziemy tam bez żadnej presji

Szkoleniowiec zielonogórzan Piotr Żyto mówi, że zawodnicy jadą na mistrzostwa bez żadnej presji. – Wybór Pawliczak jako rezerwy? To była naturalna decyzja – dodaje szkoleniowiec.

Dla juniora drużyny zielonogórskiej Damiana Pawliczaka już sama nominacja do jutrzejszego startu jest olbrzymią nobilitacją. Jak sam mówi jedzie do Gdańska, by nabrać doświadczenia.

Początek jutrzejszych mistrzostw Polski o godz. 19.