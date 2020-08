Społeczeństwo obywatelskie, czyli frekwencja wyborcza jako sukces ?

Notatnik konserwatysty… nowoczesnego 29. 07. 20

O zaskakująco wysokiej frekwencji wyborczej wypowiedzieli się już nieomal wszyscy. Do tego w tonie raczej zachwytu i sukcesu… demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i takiejże obywatelskiej świadomości oraz zaangażowania i obowiązkowości społecznej, cokolwiek miałoby to znaczyć.

I ja odnotowałem ten fakt liczbowo-statystyczny (!!!), jako że od lat nieomal 30. niezmiennie do udziału w wyborach zachęcałem. Tyle że moim tekstom i audycjom na ten temat zwykle towarzyszyły postulaty edukacyjne zarówno w sferze prawa, jak ekonomii oraz wiedzy społeczno – politycznej. Bez tej wiedzy bowiem, choćby w zakresie podstawowym taki masowy udział w tym swoistym plebiscycie podszytym emocjami w stopniu ekstremalnym zgoła, nie ma większego sensu. A tak właśnie było w ostatnich wyborach, dzięki czemu wygrany, podobnie zresztą jak co najmniej dwóch, a nawet w porywach trzech przegranych mogło ogłosić… sukces, nawet jeśli w tej grze (sic!) wygrany mógł być tylko jeden. Rzecz bowiem w tym, że stan społecznej świadomości, odpowiedzialności i wiedzy przez ostatnich kilkadziesiąt lat zmienił się minimalnie, co pokazują stosowane badania socjologiczne, którymi nota bene mało kto sie dziś interesuje. A za czas jakiś może jeszcze gorzej, bowiem w młodym pokoleniu panuje całkowite nieomal materii pomieszanie.

Zaniedbania w sferze obywatelskiej edukacji mają oczywiście swoją długą, a nawet bardzo długą historię sięgającą wszak początków (fundamentów?) III RP. A tam np. kapitalizm kompradorski w pełnej krasie, złodziejskie prywatyzacje i afery, gigantyczni „paserzy” majątku narodowego, a wszystko to podlane ideowo – ideologicznym sosem i hasłami o „własnym domu” etc. Ciekaw jestem ilu z naszych współobywateli wie, że osławiony, doktrynerski „plan Balcerowicza” nigdy nie istniał. Ten pan zwany profesorem firmował bowiem jedynie plan prof. Jeffreya Sachsa, dla którego był to jedynie „naukowy” eksperyment „na żywym organizmie”, niezbyt udany, wyjąwszy może nielicznych beneficjentów. Tym bardziej, że naszym rodzimym fachowcom dźwięk tego nazwiska z dodatkiem słowa Harward odbierał głos (poniekąd słusznie?!), ale i rozum. To tylko drobny, acz znaczący przykład, bowiem podobna sytuacja dotyczy prawa (fatalna „wielointerpretacyjna Konstytucja z 1997r.), rodzimej postpolityki pozbawionej w większości politycznej myśli, a osobliwie rynku medialnego, niezwykle istotnego edukacyjnie, który powstawszy w sposób koślawy nad wyraz (część za „nasze pieniądze” z FOZZ), dziś ma status „gorącego kartofla”. Czy zatem należy się cieszyć z wysokiej frekwencji, aż tak bezrefleksyjnie?

