Wakacyjne remonty w oświacie

Wakacje to czas przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Drobne remonty, ale także poważniejsze prace zawsze wykonywane są w czasie wakacji, kiedy uczniów nie ma w szkołach, a dzieci w przedszkolach. Wprawdzie ograniczenia związane z pandemią sprawiły, że oświata działała od marca zdanie i wiele prac w obiektach można było prowadzić z większym rozmachem, to nie wszędzie się to udało.