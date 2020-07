Co Niemcy pisali o Bitwie Warszawskiej?

Na wystawie będzie można oglądać archiwalne wydania „Grunberger Tageblatt”, w których relacjonowano wojnę polsko – bolszewicką z 1920 roku.

Maciej Mamet z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, podkreśla, że 100 lat temu w dawnym zielonogórskim dzienniku pojawiało się bardzo dużo artykułów na ten temat:

Jak mówi Maciej Mamet, z dawnej prasy niemieckiej wynika, że byli mieszkańcy Zielonej Góry mieli dość niejednoznaczny stosunek do wojny polsko – bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej:

W zasobach Archiwum Państwowego w Zielonej Górze znajduje się ok. 70 egzemplarzy „Grunberger Tageblatt” z artykułami o wojnie polsko – bolszewickiej w 1920 roku. To właśnie one będą głównym elementem wirtualnej wystawy, jaka szykowana jest z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej:

Dodajmy, że wystawa przygotowana przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze będzie dostępna na stronie internetowej archiwum.zgora.pl oraz na ogólnopolskim portalu 1920.gov.pl

Swoją własną wystawę z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej przygotowuje też Archiwum Państwowe w Gorzowie.