Ósmoklasiści poznają dziś wyniki egzaminu na zakończenie szkoły. Egzamin miał się odbyć w kwietniu, ale ze względu na epidemię przełożono go na czerwiec. Podczas pisania obowiązywały szczególne zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Uczniowie musieli podejść do egzaminu z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego.

Absolwenci ostatniej klasy szkoły podstawowej będą mogli sprawdzić wynik egzaminu już od godziny 10.00 w systemie informatycznym. Login i hasło do tego sytemu otrzymają od dyrektora szkoły. O godzinie 11.30 wiceministrowie edukacji Marzena Machałek i Maciej Kopeć oraz dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przedstawią wyniki egzaminu ósmoklasisty w skali kraju.

Uczniowie będą też mogli dzisiaj odebrać zaświadczenia o wyniku egzaminu. O sposobie odbioru tych zaświadczeń zdecyduje dyrektor. Ze względu na epidemię na wniosek rodzica dyrektor może też przesłać skan takiego zaświadczenia mailem.

Podejście do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. A jego wynik liczy się w rekrutacji do szkoły średniej. Ta w tym roku potrwa prawie do końca wakacji.