Spotkanie Dużych Rodzin

„W planach upamiętnienie godziny „W”, śpiewanie piosenek powstańczych, rodzinne zwiedzanie powstańczej Warszawy” – mówi Judyta Kruk ze Związku Dużych Rodzin. Przygotowany wycieczki po miejscach walk powstańczych, a także spotkania upamiętniające to wydarzenie. „To, co na pewno będzie doświadczeniem tego weekendu, to fakt, że przez chwilę wielodzietność będzie powszechna” – dodała Judyta Kruk.

Jutro delegacja rodzin złoży wizytę u prezydenta. Jak podkreśla Joanna Krupska, prezes Związku Dużych Rodzin Trzy Plus, za zasługi na rzecz rodzin organizacja chce uhonorować prezydenta statuetką „Przyjaciel dużych rodzin”. „Jesteśmy panu prezydentowi bardzo wdzięczni, że docenia politykę rodzinną, że docenia życie rodzinne, które jest podstawą funkcjonowania państwa i całego społeczeństwa”- uzasadnia prezes Związku Dużych Rodzin.

W spotkaniu weźmie udział 95 rodzin. Ze względu na ograniczenia epidemiczne, to o 70 procent mniej niż w latach poprzednich. Zjazd zakończy się w niedzielę, 2 sierpnia. O 11. 000 w archikatedrze warszawskiej arcybiskup Kazimierz Nycz odprawi Mszę świętą. Spotkanie zakończy się wykonaniem pamiątkowej fotografii przy pomniku Powstańców Warszawskich.

Plenerowy VIII Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin w Warszawie odbędzie się pod patronatem honorowym prezydenta Andrzeja Dudy i pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy.

Partnerem merytorycznym spotkania jest Muzeum Powstania Warszawskiego.