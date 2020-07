W Tarnawie będzie bieżąca woda

Mimo, że tegoroczne lato nie należy do przesadnie gorących to susza w naszym regionie ma już charakter wieloletni. Sygnalizują to mieszkańcy wielu miejscowości, którzy czerpią wodę z własnych studni. Poziom lustra wody znacząco się obniżył, a niekiedy studnie po prostu wyschły. Tak jest w Tarnawie Rzepińskiej, gdzie mieszkańcy mają poważne kłopoty z dostępem do bieżącej wody.