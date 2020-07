MRiRW: podpisano list intencyjny ws. budowy 20 biogazowni

List intencyjny o współpracy podpisały firmy: Orlen Południe, H.Cegielski-Poznań oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

List intencyjny dotyczy budowy biogazowni w 20 największych gospodarstwach rolnych w Polsce, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje KOWR.

Dzięki realizacji nowych inwestycji poprawi się efektywność ekonomiczna spółek należących do KOWR. Służyć to będzie także wzrostowi konkurencyjności naszego rolnictwa i przyczyni się do osiągania celów klimatycznych – zaznaczył minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Jak mówił, podstawową funkcją dla rolnictwa jest produkcja żywności, ale rolnictwo wytwarza także wiele produktów, które można wykorzystać na cele nieżywnościowe. Są to m.in. różnego rodzaju odpady, biomasa czy odchody zwierzęce, które można zużytkować w biogazowni, pozyskując energię elektryczną. Dodał, że w Polsce jest też duża ilość nieużytków, z których pozyskiwane rośliny mogą być przerabiane w biogazowni.

Zdaniem ministra, powodów słabego rozwoju biogazowni w naszym kraju jest wiele, ale jednym z nich jest nieufność rolników do tego typu przedsięwzięć. „Przez lata obowiązujące przepisy, które zostały już poprawione, po macoszemu traktowały biogazownie i sprawiały, że były to inwestycje mało rentowne, a ich budowa wiązała się z ogromnymi wymaganiami biurokratycznymi” – stwierdził.

Ardanowski podkreślił, że spółka H.Cegielski-Poznań dysponuje jedną z najnowocześniejszych technologii w Europie, nowocześniejszą niż ta, według której powstawało tysiące biogazowni niemieckich.