Program wychodzenia z bezdomności z pozytywnym skutkiem

Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej realizuje program wychodzenia z bezdomności. Jest to szansa na powrót do normalnego życia dla osób, które od lat borykają się z tym problemem.

W zielonogórskim schronisku dla bezdomnych, podopieczni muszą dostosować się do reguł związanych z programem, jednym z warunków jest znalezienie pracy i walka z nałogami, jednak przede wszystkim najważniejsze są chęci do zmiany. Roman Romanowski, kierownik schroniska aktywizującego dla bezdomnych w Zielonej Górze, mówi, że już niebawem pierwsza osoba opuści to miejsce i zacznie nowe życie:

Roman Romanowski dodaje, że osoby uczestniczące w programie, w momencie gdy znajdą pracę, pieniądze z wynagrodzenia odkładają na początek samodzielnego życia:

Pan Rober przez 20 lat był bezdomny, dziś zaznacza, że wszystkiego musi nauczyć się od nowa i nowy początek traktuje z dużą pokorą:

Warto podkreślić, że Caritas stale wspiera potrzebujących, na przykład poprzez codzienne wydawanie posiłków.