OPZL o zamieszaniu wokół bonów

Okazuje się, że termin na złożenie wniosków był bardzo krótki, a część przedsiębiorców nie miała możliwości by złożyć dokumenty i starać się tym samym o wsparcie. To spowodowało zgrzyt.

Urząd Marszałkowski rozważał anulowanie konkursu. Ostatecznie jednak podjęto decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru. – To dobry krok – dodaje Joanna Zielińska, która była porannym gościem Radia Zachód.

Joanna Zielińska nie zgadza się z zarzutami, że OPZL, który był partnerem projektu i operatorem konkursowym dopuścił się poważnych błędów.

