Lubuska Policja: uważajmy nad wodą

Dlatego policja przestrzega by nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu lub środkach odurzających, nie skakać do wody w nieznanych miejscach, nie wbiegać rozgrzanym do wody, nie wypływać na materacu daleko od brzegu, nie wchodzić do wody bezpośrednio po posiłku, pływać tylko w wyznaczonych do tego miejscach, a także stosować się do poleceń ratownika.

Policja apeluje też, aby po alkoholu nie wsiadać za stery sprzętu wodnego. Za pływanie na kajaku, łódce z wiosłami czy rowerze wodnym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających grozi grzywna do 500 zł. Za pływanie jednostkami z silnikiem w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) może grozić grzywna nie mniejsza niż 50 zł, a nawet areszt. Za prowadzenie tych pojazdów w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila we krwi) grozi natomiast grzywna do 5 tys. zł, ograniczenie wolności, a nawet 2 lata więzienia.