Solidne wzmocnienie Lechii! Wraca Martins Ekwueme

Ekwueme grający wcześniej m.in. w barwach ekstraklasowej Legii Warszawa rozmawiał z klubem już od dwóch miesięcy. Jak sam przyznaje nawet grając wcześniej w Górniku Polkowice śledził wydarzenia z Lechii.

Prezes klubu Karola Krępa opowiada o szczegółach rozmów z Ekwueme. A na co liczy jego drużyna w trzeciej lidze? Cel jest bardzo konkretny.

Przypomnijmy, że kontrakt Martinsa Ekwueme wejdzie w życie 1 sierpnia. To oznacza, że nie wystąpi on w środowym półfinale lokalnego Pucharu Polski z Cariną Gubin, ale z powodu urlopu nie zagra także 1 sierpnia na inaugurację III ligi w wyjazdowym starciu ze Stalą Brzeg. My po konferencji rozmawialiśmy z zawodnikiem m.in. o jego ewentualnej roli w Akademii Piłkarskiej Macieja Murawskiego.