Wsparcie dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji. Ustawa z podpisem prezydenta

System pomocy dla przedsiębiorców w trudnościach został określony w rządowym programie Polityka Nowej Szansy i ma przeciwdziałać przedwczesnej likwidacji przedsiębiorstw.

Ministerstwo Rozwoju wyjaśniało, że dzięki ustawie o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, 120 mln zł rocznie przez 10 lat trafi do przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudniej sytuacji w związku z koronawirusem. Firmy będą mogły też również uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o szacunkowej wartości 50 mln zł rocznie.

Adresatem nowych rozwiązań będą firmy, które są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji. Pomoc będzie mogła być skierowana wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją. Wsparcie ma trafić zarówno do sektora MŚP, jak i dużych firm.

Co do zasady pomoc będzie miała formę krótkookresowej pożyczki (pomoc na ratowanie), a ich wysokość będzie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Pożyczki będą udzielane na 6 miesięcy. Jeżeli okres lub wysokość tej pomocy okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy.

W przypadku dużych firm, będą one mogły ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach pomocy na restrukturyzację.

Operatorem Polityki Nowej Szansy jest Agencja Rozwoju Przemysłu, która będzie decydowała o środkach, akceptowała plany restrukturyzacyjne, a także pomagała firmom w praktyce przeprowadzić restrukturyzacje.