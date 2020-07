Prezydent: Witos stanął na czele rządu ostatniej szansy

W piątek, w Warszawie odbywają się uroczystości upamiętniające powołanie pierwszego rządu Wincentego Witosa, nazywanego Rządem Obrony Narodowej. Prezydent Duda złożył wieńce przed pomnikami sześciu Ojców Niepodległości, zaczął od złożenia kwiatów pod pomnikiem Witosa przy placu Trzech Krzyży.

24 lipca 1920 roku został powołany Rząd Obrony Narodowej Wincentego Witosa, jeden z najdłużej sprawujących władzę gabinetów II RP. Historycy oceniają, że rząd ten ocalił Polskę od zagłady, którą gotowali jej bolszewicy.

– przypomniał prezydent.

Podkreślił, że, Witos poproszony przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego wziął siebie odpowiedzialność stanięcia na czele rządu, który „miał być ostatnią deską ratunku dla Rzeczypospolitej, który był ostatnią szansą na przetrwania polskiego państwa i obronę Warszawy”.

⬆⬇ Fot. PAP/Radek Pietruszka

Duda podziękował przedstawicielom wszystkich klubów parlamentarnych i stronnictw politycznych, którzy przybyli na uroczystość złożenia kwiatów.

„Tak jak wtedy wszystkie stronnictwa polityczne stanęły za tym rządem (Witosa), tak jak wszystkie stronnictwa polityczne wówczas od prawej strony do lewej strony sceny politycznej stanęły razem w obronie Polski, tak i dzisiaj my razem stoimy tutaj pod pomnikiem wielkiego Polaka, wielkiego patrioty, wielkiego polityka w historii RP Wincentego Witosa, po to, by oddać mu hołd”