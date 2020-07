Uroczystości na Westerplatte zorganizuje wojsko. Władze Gdańska niezadowolone

W tym roku, po raz pierwszy, to Wojsko Polskie zorganizuje 1 września na Westerplatte obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej - poinformował szef MON Mariusz Błaszczak. Jak zaznaczył, zależy mu, aby obchody miały charakter państwowy, żeby nie były wykorzystywane politycznie.

Minister zaznaczył, że zależy mu na tym, aby obchody miały charakter państwowy, nie były wydarzeniem wyłącznie o skali lokalnej.

„To był atak Niemiec na Polskę. To wydarzenie, w którym czcimy przede wszystkim dzielność i ofiarność Wojska Polskiego”

– podkreślał Błaszczak.

Minister stwierdził też, że teren Westerplatte przez lata był zaniedbany.

„Teraz ten teren przechodzi we władanie Skarbu Państwa. To teren, na którym powstanie w przyszłości Muzeum Westerplatte, to teren, który jest uświęcony krwią żołnierzy Wojska Polskiego”

– zaznaczył.

Zapowiedział, że na uroczystości zaproszeni zostaną m.in. kombatanci, weterani czy harcerze. Błaszczak podkreślił również, że zaproszone zostaną także władze samorządowe.

Podkreślił, że zmiana polega na tym, że organizatorem uroczystości, po raz pierwszy, będzie Wojsko Polskie. Wyraził nadzieję, że będzie to zmiana na stałe.

Pytany o kwestie kontaktów z władzami Gdańska przy organizacji uroczystości i ewentualne „niesnaski”, szef resortu obrony stwierdził, że „niesnaski były przez lata”.

„Chcemy temu zapobiec. W związku z tym, najlepszym rozwiązaniem jest zorganizowanie uroczystości przez Wojsko Polskie”

– stwierdził szef MON i podkreślił, że sensem organizacji obchodów jest oddanie chwały żołnierzom Wojska Polskiego.

Władze Gdańska niezadowolone. Apelują o dialog

Niezadowolenie z decyzji szefa MON wyraziła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Podczas konferencji prasowej zaapelowała do szefa MON o „uszanowanie pewnej tradycji tego miejsca, świętego dla Polek i Polaków, ale też ważnego dla gdańszczanek i gdańszczan”. Jak dodała:

„Tradycję obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej porannym spotkaniem zapoczątkował w 1999 roku prezydent Paweł Adamowicz”

– powiedziała Dulkiewicz.

Zaapelowała również o „uszanowanie stanu prawnego” zgodnie z którym to Gdańsk jest właścicielem terenów na Westerplatte. Proces administracyjny w tej sprawie nie został jeszcze zakończony.

⬆ Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podczas briefingu prasowego. Fot. PAP/Adam Warżawa

Jak dodała, władze Gdańska zawsze uroczystości na Westerplatte przygotowywały wspólnie z władzami państwowymi, wojskiem, harcerzami. W ocenie Dulkiewicz, nigdy nie było sytuacji żeby na Westerplatte nie mógł wystąpić przedstawiciel rządu polskiego „dlatego apeluję o dialog i rozmowę w tej sprawie, o poszanowanie tradycji i stanu prawnego”.

Dulkiewicz zapowiedziała, że jeszcze dziś zwróci się w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego.

Specustawa w sprawie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

W sierpniu ub. roku prezydent Andrzej Duda podpisał specustawę w sprawie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Autorzy specustawy, posłowie PiS, wnosząc projekt, argumentowali, że – na należącym wówczas do Gdańska terenie półwyspu sposób upamiętnienia bohaterskich polskich żołnierzy jest nieadekwatny do wagi wydarzeń, jakie rozegrały się na Westerplatte we wrześniu 1939 r., a teren jest zaniedbany.

Planowana placówka ma działać na terenach będącym wcześniej w gestii m.in. wojska i Straży Granicznej, ale też tych należących do miasta Gdańsk. W tym ostatnim przypadku chodzi o m.in. działki, na których zlokalizowana jest Wartownia nr 1, relikty budowli obronnych stanowiących niegdyś elementy wojskowej składnicy, a także wzgórze z Pomnikiem Obrońców Wybrzeża. Na potrzeby budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 co najmniej część tych miejskich terenów przeszłaby na własność państwa bądź nowej placówki.