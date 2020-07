12 mld zł na tarczę dla samorządów

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, do 12 miliardów złotych wzrosła wartość Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wg opracowanego algorytmu, z Funduszu Covid-19 popłynie – 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów – na dopłaty do dowolnych inwestycji lokalnych, blisko domu. Dostęp do środków mają otrzymać wszystkie gminy i powiaty w naszym kraju.



Dodatkowe 6 mld złotych zostanie rozdysponowane przez Prezesa Rady Ministrów na konkretne inwestycje proponowane przez samorządy. Pieniądze będzie można wykorzystać np. na szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale czy domy pomocy społecznej, a także inne działania podejmowane w naszych małych Ojczyznach. Rada Ministrów podjęła w czwartek uchwałę w tej sprawie.