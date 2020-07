Kompleksowa termomodernizacja

– Robimy to starannie, by do inwestycji nie wracać np. za kilka lat – tłumaczy Krzysztof Neryng, wójt gminy Szczaniec.

Doskonałym przykładem takiego kompleksowego podejścia do sprawy jest termomodernizacja budynku przedszkola w Szczańcu. W obiekcie wymieniony został dach oraz docieplone ściany. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania, a teraz montowane są solary, które będą ogrzewać budynek. Pojawi się wprawdzie kocioł grzewczy, ale na gaz i będzie wykorzystywany tylko w przypadku awarii solarów.