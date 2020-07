Zebrania ROD PZD w lubuskiem

Trwają roczne, walne zebrania Rodzinnych Ogrodów Działkowych zrzeszających do 150 członków Polskiego Związku Działkowców. Zezwala na to uchwała Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców podjęta w związku z zagrożeniem epidemicznym. Jest to ważne forum, które określa budżet i plany inwestycyjne ogrodów.