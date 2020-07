Niemcy protestują. USA nie rezygnują z sankcji wobec Nord Stream 2

W liście, którego fragmenty opublikował niemiecki dziennik „Süddeutsche Zeitung” Ernst napisał, że liderzy Kongresu „jako wybrani przedstawiciele narodu amerykańskiego bez wątpienia sprzeciwiliby się wszelkim próbom ingerowania w wewnętrzne sprawy Teksasu, Wisconsin czy Pensylwanii”. Dalej apelował: Europa z kolei oczekuje, że będziecie szanować decyzje podejmowane demokratycznie w Unii Europejskiej.

Jak podał niemiecki portal dw.com, Ernst domagał się nawet by wezwać do MSZ amerykańskiego ambasadora i potępić plany sankcji jako „nieprzyjazny akt”. Uważa także, że do działania powinna włączyć się Komisja Europejska.

Kongresmeni nie posłuchali apelów: w poniedziałek jednogłośnie przegłosowali poprawkę rozszerzającą dotychczasowe sankcje wobec projektu. Sankcje miałyby dotyczyć również gazociągu Turkstream, łączącego Rosję i Turcję.

– napisał na Twitterze jeden z autorów poprawki, Republikanin Steve Womack.

Russia is trying to develop the Nord Stream 2 pipeline to exert undue control on our European allies and their energy supplies. I’m pleased that an #NDAA amendment to sanction companies involved in its construction just passed. We must stop Putin’s hostile influence strategy.

