Oceń usługi medyczne! Prosi NFZ i Urząd Statystyczny

– Ankieta jest anonimowa i można ją wypełnić na stronie lubuskiego NFZ – mówi Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dorota Szaban z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze dodaje, że system ochrony zdrowia oceniany jest na wielu płaszczyznach.

Niezmiernie ważna jest opinia samych pacjentów, dlatego organizatorzy zachęcają do wypełnienia kwestionariusza. – To zajmie zaledwie kilka minut, a nam da do dyspozycji ważne informacje, co należy poprawić lub zmienić – dodaje Dorota Szaban.

Wyniki badań zostaną opublikowane. Staną się one także cenną wskazówką dla Lubuszan, gdzie warto skorzystać z pomocy medycznej.

Ankieta jest dostępna stronie lubuskiego oddziału NFZ do 20 sierpnia.