Muzeum Ziemi Wschowskiej ogłosiło konkurs pod nazwą "Moja droga do Wschowy". Jest on związany z tematem tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Chodzi o pokazanie wydarzeń na „drodze” przez historię, jaką musiał przebyć nasz naród, by odzyskać niepodległość, a której przejście ukształtowało naszą narodową tożsamość.