Próbowali płacić fałszywkami euro. Policjanci zatrzymali cztery osoby

Minionego weekendu na jedną z zielonogórskich stacji paliw przyjechały cztery młode osoby podróżujące BMW. Kasjerka przyjmująca zapłatę za paliwo od razu zorientowała się, że banknoty o nominale 20 euro, które otrzymała od klienta są fałszywe i powiadomiła policję. 19-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego, który posiadał przy sobie cztery fałszywe banknoty, został zatrzymany.

Podczas kontroli pasażerów, policjanci ujawnili 21 podobnych „fałszywek” u 24-letniego mężczyzny. Wszystkie znajdujące się w pojeździe osoby zostały zatrzymane. W wyniku przeprowadzonych przeszukań w ich mieszkaniach funkcjonariusze znaleźli kolejne fałszywe banknoty. W sumie zabezpieczyli 75 sztuk.

Wszystkim zatrzymanym osobom – trzem mężczyznom w wieku od 19 do 24 lat oraz 23-letniej kobiecie – zostały przedstawiono zarzuty usiłowania oszustwa, za co kodeks karny przewiduje karę od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Decyzją prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze wszystkie osoby zostały objęte policyjnym dozorem.

W trakcie postępowania policjanci ustalili, że zatrzymane osoby zapłaciły wcześniej fałszywymi banknotami na terenie powiatów lubińskiego i polkowickiego.