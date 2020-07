Bon Turystyczny: uwaga na oszustów!

W związku z kolejnymi sygnałami napływającymi do Ministerstwa Rozwoju, wydane zostało ostrzeżenie przed telefonami od nieznanych osób, które powołując się na Ministerstwo Rozwoju proponują "specjalne vouchery urlopowe" dla osób w wieku 40-80 lat.

Rzekome oferty dotyczą tygodniowego pobytu w kurorcie, ale warunkiem przysłania vouchera jest wpłacenie na podane konto pieniędzy za dodatkowe 4 dni (3 dni są za darmo w ramach bonu).

Ministerstwo informuje, że jego pracownicy nie dzwonią do nikogo ze „specjalną ofertą”. MR przypomina także, że Polski Bon Turystyczny przysługuje wyłącznie dzieciom do 18. roku życia i aktywować go będzie można samodzielnie w systemie PUE ZUS.

Wiarygodne i prawdziwe informacje na temat bonu turystycznego znaleźć można na stronie bonturystyczny.gov.pl i na oficjalnych stronach Ministerstwa Rozwoju i Polskiej Organizacji Turystycznej.