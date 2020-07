Władze USA zażądały zamknięcia konsulatu ChRL w Houston

Władze USA bez uprzedzenia zażądały we wtorek zamknięcia konsulatu ChRL w Houston – poinformowało w środę MSZ Chin. Rzecznik resortu Wang Wenbin ocenił to jako złamanie prawa międzynarodowego i zagroził stanowczym odwetem, jeśli Waszyngton nie naprawi błędu.



Ministerstwo sprawiedliwości USA oskarżyło we wtorek dwóch obywateli Chin o próby włamania się do systemów informatycznych firm pracujących nad szczepionką na koronawirusa. Nielegalne działania mieli prowadzić dla własnego zysku i rządu w Pekinie.