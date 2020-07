Nieprzytomny leżał na dworcu. Dzięki zgłoszeniu, uratowano jemu życie

W sobotę późnym wieczorem zielonogórscy policjanci otrzymali zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie leżącym na dworcu PKP. Najprawdopodobniej chciał on odebrać sobie życie. Dyżurny Policji natychmiast wysłał we wskazane miejsce patrol.

Po przybyciu na miejsce policjanci stwierdzili, że mężczyzna jest nieprzytomny, nie reaguje na bodźce, a na szyi ma zaciśnięty pasek. Mundurowi natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy i wezwali na miejsce medyków. Po chwili mężczyzna odzyskał przytomność, a lekarze zadecydowali o przewiezieniu go do szpitala.

⬆ sierż. Edyta Banaszkiewicz i sierż. szt. Grzegorz Ślipko z patrolu, który udzielił pomocy mężczyźnie. Fot. KMP Zielona Góra