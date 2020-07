Karta EKUZ na podstawie dodatku solidarnościowego

Straciłeś pracę po 15 marca z powodu epidemii COVID-19? Masz prawo do dodatku solidarnościowego? Nadal przysługuje Ci Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - przypomina lubuski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Procedura jest bardzo prosta. – Wystarczy złożyć wniosek o EKUZ i dołączyć do niego informację z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego – mówi Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Informację o prawie do dodatku solidarnościowego można znaleźć na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wystarczy ją wydrukować i załączyć do dokumentów składanych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Dodatkowo, jeśli chcemy wyrobić kartę EKUZ członkom naszej rodziny należy samodzielnie napisać oświadczenie, że dana osoba jest z nami spokrewniona.

Wydana na tej podstawie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego będzie ważna do 31 sierpnia tego roku.