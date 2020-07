Prawie 160 mld euro dla Polski i brak powiązania z praworządnością

Porozumienie zawarte na szczycie UE we wtorek nad ranem daje Polsce ponad 124 mld euro w bezpośrednich dotacjach, a razem z uprzywilejowanymi pożyczkami to 160 mld euro w cenach bieżących dla naszego kraju - poinformował premier Mateusz Morawiecki.



Polska od początku sprzeciwiała się wprowadzeniu mechanizmu łączącego budżet UE z zasadą praworządności - to wytyczne z Rady Ministrów na unijny szczyt, do których dotarła PAP.