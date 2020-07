K.Witrylak: Budżet na graczy o 10 procent niższy; odbudowa potrwa dłużej

Witrylak to przedstawiciel Urzędu Miasta w Stelmecie, który w minionym sezonie „pilnował” w klubie wydatków tak, by te nie przewyższały wpływów do klubowej kasy.

Dziś rozmawialiśmy najpierw – raz jeszcze – o mistrzostwie Stelmetu, a potem opowiadał nam o aktualnej sytuacji klubu i o pojawiających się co jakiś informacjach o wyrokach trybunału BAT dotyczących Stelmetu, a także rozmawialiśmy o pretensjach byłego gracza Stelmetu – Joe Thomassona, który twierdzi, że Stelmet zalega mu z wypłatą pieniędzy za mistrzowski sezon 2019/20.