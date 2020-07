Nawałnica nad Zieloną Górą

Kilka zalanych dróg m.in. Al. Zjednoczenia, zalane piwnice, powalone drzewa, zerwane linie energetyczne - to efekt nawałnicy, która przeszła nad Zieloną Górą. Na rondzie PCK nie działa sygnalizacja świetlna.

Strażacy usuwali drzewo, które przewróciło się na ul. zielonogórskiej na wysokości Dzikiej Ochli . Droga była zablokowana.

Do tej pory straż pożarna otrzymała ponad 60 zgłoszeń, ale spływają następne, poinformował RZG rzecznik Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze Arkadiusz Kaniak:

Prądu pozbawieni są mieszkańcy południowej części miasta, m.in. Jędrzychowa i Drzonkowa. Trwa usuwanie awarii.

Zielonogórzanie opowiadają, że podczas nawałnicy pozalewane były drogi, a z drzew zrywały się gałęzie. Przy ratuszu uszkodzone zostały parasole jednej z restauracji:

Ostrzeżenie pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzą z gradem obowiązuje do północy. Będzie wiało z prędkością do 90 kilometrów na godzinę. Podczas burzy mogą wystąpić opady deszczu do 30 milimetrów, lokalnie 40 milimetrów. Możliwy grad.

Poniżej zdjęcia naszego reportera oraz słuchaczy, którzy podesłali je na naszego radiowego facebooka: