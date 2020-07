Zaskoczenie i optymizm ekonomistów. GUS publikuje dane dot. produkcji

GUS podał w poniedziałek, że produkcja przemysłowa w czerwcu rok do roku (rdr) wzrosła o 0,5 proc. vs konsensus spadku o 6,5 proc. i po spadku o 17,0 proc. w maju. Natomiast w ujęciu miesięcznym produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 13,9 proc. vs konsensus wzrostu o 4,9 proc. i po wzroście o 10,1 proc. w maju. Z kolei produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w czerwcu rdr spadła o 4,9 proc., a mdm wzrosła o 9,7 proc.