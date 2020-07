Kontrowersje wokół remontu mostu w Nowej Wiosce

Po dwudziestu latach oczekiwania zabytkowy most rolkowy w Nowej Wiosce zostanie wyremontowany. Niestety, zamknięcie mostu latem to spore utrudnienie dla mieszkańców i rolników, którzy mają swoje pastwiska i pola po drugiej stronie kanału.

Choć mieszkańcy prosili o wykonanie tej inwestycji od kilku lat, to obecny termin generalnego remontu wzbudza wątpliwości. W czasie żniw i trwających wakacji zamknięcie mostu negatywnie wpływa na komfort życia i funkcjonowania lokalnej społeczności. Odczuwają to także turyści, których latem w gminie Lubrza nie brakuje. Wójt gminy Ryszard Skonieczek, mówi, że prawie stuletni most jest bardzo ważnym punktem i – jak dodaje – ze względów bezpieczeństwa nie można było już dłużej czekać z tymi pracami:

Agnieszka Ambrożak, sołtys Nowej Wioski, podkreśla jednak, że termin remontu powinien być wyznaczony na jesień lub wiosnę – wszystko po to, aby rolnicy mogli bez problemu przemieszczać się w czasie żniw. Jej zdaniem, decyzję o remoncie mostu podjęto zbyt późno i bez skonsultowania z mieszkańcami terminu prac:

Sprawę komentują także mieszkańcy Nowej Wioski. Według nich, remont mostu powinien być dla gminy priorytetem i nie rozumieją dlaczego tak długo odkładano tą inwestycję.

Jak dodają, do zawalenia się mostu brakuje naprawdę niewiele:

Stuletni most rolkowy w Nowej Wiosce to zabytkowy obiekt, który zwraca uwagę turystów, historyków oraz pasjonatów fortyfikacji. Jednym z nich jest Petr Suchanek z Czech, który pisze książkę między innymi na temat mostu w Nowej Wiosce. Jak twierdzi, jako jedyny most na całym świecie ma on w swojej konstrukcji wyjątkowe części:

Należy dodać, że most w Nowej Wiosce jest zamknięty od soboty, a gmina ma ogłosić przetarg na jego remont w najbliższych dniach, na czas zamknięcia mostu wyznaczono 4-kilometrowych objazd przez Lubrzę i Romanówek.