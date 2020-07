Kaczyński o repolonizacji mediów: Trzeba wzorować się na państwach zachodnich

Pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia o proces repolonizacji mediów i o to, na jakim wzorcu można go oprzeć, Kaczyński zastrzegł, że nie chce jeszcze mówić o szczegółach, gdyż „jeszcze konkretnych planów czy ustaw nie ma”, ale podkreślił, że „nie ma powodów, żeby Polska miała tu mniejsze prawa, czy inne podstawy, niż państwa zachodnie”.

– zauważył Kaczyński.

Prezes PiS przekonywał, że należy się odwołać do regulacji dotyczących rynku mediów, które są „na zachód od naszej granicy”.

„Z całą pewnością należy się do nich odwołać, a do których to ja jeszcze nie chcę mówić. (…) Analizujemy to, są dyskusje w tej sprawie, ale co nagle, to po diable”