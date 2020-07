Rusza portal poświęcony wojnie polsko-bolszewickiej

„Portal w nowoczesnej formie ma charakter informacyjny, popularyzatorski i edukacyjny”

– przekazała Katarzyna Wysoczyńska z Archiwum Akt Nowych, zapowiadając na 22 lipca konferencję prasową, na której portal i jego funkcje zostaną szczegółowo przedstawione przez ekspertów.

Zasoby portalu internetowego wzbogacone są o treści wizualne – unikalne źródła archiwalne, niezwykłe fotografie i mapy.

Archiwum Akt Nowych oraz inne Archiwa Państwowe – jak wyjaśniła Wysoczyńska – przechowują bogaty materiał dokumentujący zwycięstwo w wojnie z bolszewikami, w tym sukces osiągnięty pod Warszawą w sierpniu 1920 roku. Twórcami portalu są pracownicy Archiwum Akt Nowych we współpracy z Muzeum Plakatu (to Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie). Powstał on w ramach projektów Archiwów Państwowych dotyczących rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Wyjątkowym elementem strony – jak zachęcała archiwistka – będzie wirtualna galeria plakatów – ekspozycja poświęcona wojnie propagandowej, zawierająca plakaty, afisze i druki ulotne.

Strona każdego dnia będzie uzupełniana o nowe, nieznane materiały – informacje będą umieszczane na bieżąco do 11 listopada.

Bitwa Warszawska, która rozegrała się między 13 a 15 sierpnia na przedpolach Warszawy, była decydującą batalią wojny polsko-bolszewickiej, która zadecydowała o niepodległości Polski i uratowała Europę przed bolszewizmem.